«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске

В ток-шоу «Большой город» на СТВ узнали у минчан и гостей столицы, чем привлекателен Минск в теплый сезон.

Много зданий сохранено или восстановлено, отреставрировано. Приятно гулять по той части, которую вы называете Старый город. Очень много памятных мест. Мы были на Острове слез. Гордость берет за белорусов.

– А вы первый раз вообще?

– Первый.

– Вы к нам вернетесь?

– Обязательно.

Ваши замки чаруют своей красотой и описанием. И я думаю, в ближайшие несколько дней мы посетим эти прекрасные достопримечательности.

Сегодня мы планируем Минск вечерний обследовать. Завтра хотим уехать на Запад. В пятницу планируем съездить в «Коммунарку», попробовать местных конфет.

У нас вообще классно все! Очень красиво, очень уютно, очень по-доброму. Сколько туристов планируют принять в Минске на майские праздники? Ответил Алексей Русакевич.

Наш Минск отличается чистотой, и к этой чистоте добавляется великолепная природа, поэтому всегда приятно прогуляться, особенно по таким атмосферным местам, как, например, у Ратуши и Зыбицкая.

Весь Минск исторический, впрочем, как и Немига, по-своему хорош. Так что мы с радостью принимаем гостей, и это радует.

Мы были в Лошицком парке, это огромная ухоженная территория, и там настолько спокойно, красиво и такая благодать настоящая. Мы с таким удовольствием там подзарядились.

Картофельные поля. Мы объехали – очень много посажено, распахано. Все аккуратно и вкусно готовят.

– Ваше любимое блюдо, которое вы успели попробовать, которое понравилось?

– Драники. И мочанка.

Мне нравится парк Горького. Там мне очень нравятся аттракционы. Они не как все, а лучше гораздо.

Очень люблю парк Челюскинцев за аттракционы, за атмосферу, фонтаны, количество классных эмоций.

Просто потрясающая ухоженность города. Здания замечательные. И понравились площади огромные. Величество имперское!