Прямой эфир

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске

28 апреля 2026 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ток-шоу «Большой город» на СТВ узнали у минчан и гостей столицы, чем привлекателен Минск в теплый сезон. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-2

Много зданий сохранено или восстановлено, отреставрировано. Приятно гулять по той части, которую вы называете Старый город. Очень много памятных мест. Мы были на Острове слез. Гордость берет за белорусов.
– А вы первый раз вообще?
– Первый. 
– Вы к нам вернетесь? 
– Обязательно. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-4

Ваши замки чаруют своей красотой и описанием. И я думаю, в ближайшие несколько дней мы посетим эти прекрасные достопримечательности. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-6

Сегодня мы планируем Минск вечерний обследовать. Завтра хотим уехать на Запад. В пятницу планируем съездить в «Коммунарку», попробовать местных конфет. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-8

У нас вообще классно все! Очень красиво, очень уютно, очень по-доброму. 

Сколько туристов планируют принять в Минске на майские праздники? Ответил Алексей Русакевич.

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-10

Наш Минск отличается чистотой, и к этой чистоте добавляется великолепная природа, поэтому всегда приятно прогуляться, особенно по таким атмосферным местам, как, например, у Ратуши и Зыбицкая. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-12

Весь Минск исторический, впрочем, как и Немига, по-своему хорош. Так что мы с радостью принимаем гостей, и это радует. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-14

Мы были в Лошицком парке, это огромная ухоженная территория, и там настолько спокойно, красиво и такая благодать настоящая. Мы с таким удовольствием там подзарядились.

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-16

Картофельные поля. Мы объехали – очень много посажено, распахано. Все аккуратно и вкусно готовят. 
– Ваше любимое блюдо, которое вы успели попробовать, которое понравилось? 
– Драники. И мочанка. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-18

Мне нравится парк Горького. Там мне очень нравятся аттракционы. Они не как все, а лучше гораздо. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-20

Очень люблю парк Челюскинцев за аттракционы, за атмосферу, фонтаны, количество классных эмоций. 

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-22

Просто потрясающая ухоженность города. Здания замечательные. И понравились площади огромные. Величество имперское!

«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске-24

У вас люди очень лучезарные. У них улыбка приятная – искренняя, добрая, отзывчивая. 

# Туризм # Опрос # Иностранцы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска более 20 лет работает воспитательницей в детсаду и обожает свою профессию – поговорили с педагогом
28 апреля 2026 09:54

Белоруска более 20 лет работает воспитательницей в детсаду и обожает свою профессию – поговорили с педагогом

Белоруска прошла в полуфинал «Голоса»! Пообщались с Ксенией Аксютик об участии в шоу
28 апреля 2026 09:25

Белоруска прошла в полуфинал «Голоса»! Пообщались с Ксенией Аксютик об участии в шоу

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях
28 апреля 2026 08:45

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях