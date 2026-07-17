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Опрос: почти 70 % жителей Литвы заявляют об ухудшении ситуации в стране

17 июля 2026 10:53
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Почти 70 % жителей Литвы заявляют об ухудшении ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным фактором называют стремительный рост цен.

Согласно опросам, три четверти литовцев испытывают серьезные трудности при покупке базовых продуктов питания. Инфляция в республике может достичь почти 14 %. Это вынуждает граждан серьезно экономить на самом необходимом. Наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации оказались пенсионеры и безработные. Среди этих групп населения уровень пессимизма превысил отметку в 79 %.

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# Международная политика # Опрос

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