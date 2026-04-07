Как белорусы относятся к изменениям во внешности? Провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:
Как вы относитесь к изменениям во внешности?
Вероника Макаревич, корреспондент:
Как вы относитесь к изменениям во внешности?
Не в косметологии дело, а в самих девушках, которые считают, что эти надутые губы, одинаковый образ – это красиво. Но мне это не нравится.
Я хорошо отношусь к внутренним изменениям, которые должны отражать внешние изменения.
Нормально отношусь. Я даже отрицаю тех девушек и парней, которые выходят немытые и нечесаные, надо за собой следить.
Подробности в видео.