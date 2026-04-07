Как белорусы относятся к изменениям во внешности? Провели опрос

Как побороть синдром отличника? Советы от психолога

Ошибки – это не приговор, это топливо для роста. Оказывается, даже самые успешные ученики учатся радоваться им. За стремлением к идеалу часто стоит не любовь к учебе, а страх: меня не будут любить, если я ошибусь.