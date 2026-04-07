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Как белорусы относятся к изменениям во внешности? Провели опрос

07 апреля 2026 13:08
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Как вы относитесь к изменениям во внешности?

Как белорусы относятся к изменениям во внешности? Провели опрос-2

Не в косметологии дело, а в самих девушках, которые считают, что эти надутые губы, одинаковый образ – это красиво. Но мне это не нравится.

Как белорусы относятся к изменениям во внешности? Провели опрос-4

Я хорошо отношусь к внутренним изменениям, которые должны отражать внешние изменения.

Как белорусы относятся к изменениям во внешности? Провели опрос-6

Нормально отношусь. Я даже отрицаю тех девушек и парней, которые выходят немытые и нечесаные, надо за собой следить.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан

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