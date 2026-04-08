Опрос: большинство немцев ждут ухудшения экономического состояния страны

В Европе растут пессимистичные настроения, вызванные ближневосточным конфликтом. В Германии, согласно последнему соцопросу, из-за топливного кризиса резко снизилось число ожидающих улучшения экономического положения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство немцев, а именно 66 %, уверены, что ситуация станет только намного хуже. Сокращается и число оптимистов. Верят в подъем экономики лишь 13 % опрошенных, хотя неделю назад их было на 2 % больше. Общий пессимизм жителей Германии оправдан.

Дефицит бюджета ФРГ достиг рекордных 127 миллиардов евро. При этом на военные закупки выделено почти 40 миллиардов евро. В то же время правительство не может найти средств для поддержки населения, чтобы смягчить последствия подорожания топлива. В связи с этим уровень недовольства немцев работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, согласно опросу, достиг рекордных 78 %.