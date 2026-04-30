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О чем на самом деле мечтают мужчины? Провели опрос

30 апреля 2026 12:00
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Чего хотят мужчины от жизни?

О чем на самом деле мечтают мужчины? Провели опрос -2

Спокойствия.

О чем на самом деле мечтают мужчины? Провели опрос -4

Я хотел бы на пенсию пойти.

О чем на самом деле мечтают мужчины? Провели опрос -6

Хотелось, чтобы была хорошая погода. 

Подробности в видео

# Опрос # Опрос минчан

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