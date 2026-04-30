О чем на самом деле мечтают мужчины? Провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:Чего хотят мужчины от жизни?
Спокойствия.
Я хотел бы на пенсию пойти.
Хотелось, чтобы была хорошая погода.
Подробности в видео.
На одной площадке собрались топовые креаторы, чья суммарная аудитория превышает 27 миллионов.
В конце мая новобранцы весеннего призыва примут военную присягу и продолжат подготовку к предстоящему выполнению задач по охране государственной границы.
«Поставский гарнизон» уже не первый год реконструирует боевые действия военных лет. Главная цель – сохранить историческую память и напомнить о героизме белорусского народа.
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