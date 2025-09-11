Благодаря им мы видим чистые улицы, ухоженные подъезды и благоустроенные дворы. В преддверии Дня города в Минске чествовали лучших рабочих по комплексной уборке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкурс профмастерства проходил в два этапа. В финал вышли пять специалистов. Эксперты посетили закрепленные за ними дворовые территории и подъезды многоквартирных домов. Обращали внимание не только на чистоту и благоустройство, но и на теоретические знания участников.

Наталья Герасько, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ГП «ЖЭУ № 4 Советского района»: Так сложились жизненные обстоятельства, что я пришла работать в систему жилищно-коммунального хозяйства. За все эти годы ни разу об этом не пожалела. Работу я свою очень люблю. Жильцы, нравится общение с ними, нравится наводить чистоту, порядок, чтобы было во дворах. Просто очень хорошо, когда все кругом чисто и красиво.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Конкурс по выбору лучшего рабочего по комплексной уборке. Это действительно та категория людей, которые раньше всех встают и делают все возможное для того, чтобы мы выходили и чувствовали себя в комфорте и уюте. Жилищный фонд – это именно тот объем работы, который мы видим ежедневно, ежечасно. И та работа, которая проводится именно этой категории работников, естественно, она заслуживает уважения.

В Минске трудится более 1 900 рабочих по комплексной уборке. И многие отмечают чистоту и ухоженность столицы, что уже по праву стало его визитной карточкой. И во многом это заслуга работников ЖКХ.