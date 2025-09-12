Метростроение, образование и ЖКХ – в Минске обсуждали перспективы сотрудничества с Новосибирском

Минск и Новосибирск расширяют сотрудничество в области метростроения, образования, культуры и коммунального хозяйства, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Перспективы регионального взаимодействия обсудили заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун с первым заместителем мэра Новосибирска Иосифом Кодалаевым.

В 2012 году города стали побратимами. А в марте этого года была подписана дорожная карта сотрудничества, которая рассчитана до 2027 года. Самый серьезный проект – помощь новосибирцам в строительстве метро. В начале сентября здесь впервые за 15 лет была открыта новая станция подземки. Весомый вклад в осуществление этой инициативы внесли и белорусы. Также в Новосибирск осуществляются поставки коммунальной техники. Было закуплено 35 единиц.

Иосиф Кодалаев, первый заместитель мэра Новосибирска:

Города Минск и Новосибирск уже более 10 лет являются городами-побратимами. И ежегодно наши экономические, культурные связи прирастают. На текущий момент мы активно сотрудничаем в области проектирования метрополитена. Компетентная организация «Минскметропроект» нам в этом очень сильно помогает.

Олег Корзун, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Со стороны нашего братского народа российского, со стороны непосредственно Новосибирска мы тоже видим, где можем что-то почерпнуть. И для себя, чтобы мы развивались, и нашим жителям, Минска и страны, тоже было интересно, комфортно и уютно.