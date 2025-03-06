В Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического развития столицы за 2024-й

Темп роста валового регионального продукта в Минске за 2024 год превысил 105 %. Это лучший результат в стране. Итоги социально-экономического развития столицы подвели 6 марта в Мингорисполкоме. Участие в заседании приняла председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента в Минске Наталья Кочанова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в столице активно развивается предпринимательство. За 2024 год в городе было создано более 7,5 тысячи новых субъектов. Наблюдаются положительные результаты и в других областях, особенно в сфере инвестиций. В экономику столицы привлечено более 950 миллионов долларов, что почти на 120 миллионов превышает показатели 2023 года. В целом, Минск демонстрирует положительную динамику развития. Объем валового регионального продукта достиг почти 77 миллиардов белорусских рублей, при этом темп роста составил более 105 %.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома: Мы выполнили показатели по росту зарплаты – больше 118 %. Мы выполнили показатели по снижению кредиторской задолженности, по снижению складских остатков. Хочу отметить хорошую работу ряда предприятий по инвестированию в создание новых инновационных предприятий. Мы видим хорошую динамику в приобретении оборудования, в обновлении маттехнического парка.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Что у нас запланировано – это, безусловно, наши дороги. Благоустройство улично-дорожной сети предусматривает 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров, которые будут благоустроены. Мы продолжим работу по мостам и путепроводам. Поставлена задача, чтобы максимально обеспечить не только благоустройство, но и содержание территорий города Минска. Потому что навести порядок в городе и благоустроить его мы можем только вместе.

Весомый вклад в развитие экономики внесли и ряд других сфер: от торговли и промышленности до строительства и здравоохранения.