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Представители власти осмотрели новые зоны отдыха, которые появились в Минске ко Дню города

27 сентября 2025 14:10
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Создавая комфорт и уют. В Минске ко Дню города появилось девять новых зон отдыха. Места притяжения горожан осмотрели представители власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители власти осмотрели новые зоны отдыха, которые появились в Минске ко Дню города-2

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, мэр Минска Владимир Кухарев, а также главы районов столицы и представители профильных ведомств первым делом посетили «Уютный уголок». Это новая зона отдыха в Первомайском районе. Вместо протоптанных дорожек здесь появился живописный пруд. Также установили качели и арт-объекты. А вот в парке «Курасовщина» теперь можно не только прогуляться по экологической тропе, но и позаниматься спортом. Для этого обустроили площадку с уличными тренажерами.

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района Минска:
Протяженность ее порядка 500 метров. Вместе с тем это только первый этап. В течение ближайших нескольких лет она от улицы Брестской дойдет до улицы Казинца. Кроме того, в былые годы также были созданы две экотропы. И со временем мы закольцуем эти три экотропы в одну.

Представители власти осмотрели новые зоны отдыха, которые появились в Минске ко Дню города-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
При создании зон отдыха мы акцентируем внимание на то, чтобы людям эти локации доставляли комфорт и удобство. Это и детское игровое оборудование, и спортивное оборудование. Мы проводили на таких локациях и конкурсы скамеек, чтобы люди, которые проходят у водной глади могли не просто пройти, а сесть, отдохнуть, полюбоваться природой. 

Ежегодно в столице появляется 18 новых зон отдыха. Сегодня в Минске их уже больше 80.

# Социальная инфраструктура # Олег Корзун

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