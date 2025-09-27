Представители власти осмотрели новые зоны отдыха, которые появились в Минске ко Дню города

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, мэр Минска Владимир Кухарев, а также главы районов столицы и представители профильных ведомств первым делом посетили «Уютный уголок». Это новая зона отдыха в Первомайском районе. Вместо протоптанных дорожек здесь появился живописный пруд. Также установили качели и арт-объекты. А вот в парке «Курасовщина» теперь можно не только прогуляться по экологической тропе, но и позаниматься спортом. Для этого обустроили площадку с уличными тренажерами.

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района Минска:

Протяженность ее порядка 500 метров. Вместе с тем это только первый этап. В течение ближайших нескольких лет она от улицы Брестской дойдет до улицы Казинца. Кроме того, в былые годы также были созданы две экотропы. И со временем мы закольцуем эти три экотропы в одну.