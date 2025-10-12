Корзун: при высадке цветов в Минске предпочтение отдают многолетним

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы к этому будем стремиться, что Минск – город роз. 11 миллионов цветов в текущем году будет высажено, из них 50 тысяч роз, которые будут высажены в различных уголках нашей столицы. На данный момент высажено 32 тысячи, 18 тысяч будет высажено в тех благоприятных условиях, которые у нас еще имеют место быть. В будущем году мы эту планку понижать не будем, будем ее только увеличивать. Я думаю, что это будет радовать глаз наших гостей и жителей столицы. Действительно, это именно та категория, на которую люди обращают внимание, которая радует глаз, и мы стремимся к тому, чтобы это было разноцветье роз, а не в каком-то одном цвете. Это наша белорусская роза, которая выращивается и поставляется на улицы нашей столицы нашим парниково-тепличным комбинатом. Мы акцентируем внимание при высадке цветочных растений на то, чтобы эти цветы были не однолетними, а многолетними. И почему акцентировали внимание именно в том числе и на розы? Мы их высадили в текущем году. Они достаточно серьезно размножаются. И они будут цвести и радовать нас и в будущем.