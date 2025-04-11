Взаимодействие предприятий и учебных заведений – Корзун встретился с коллективом колледжа монтажных технологий

Симбиоз образования и производства. О взаимодействии предприятий и учебных заведений говорили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с трудовым коллективом колледжа монтажных технологий и транспортной логистики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие в беседе также приняло руководство столичных предприятий. Они сотрудничают с колледжем и в последующем принимают выпускников на работу. Речь шла о повышении подготовки специалистов и совершенствовании материально-технической базы. Одна из форм работы – целевая подготовка – это тесное взаимодействие учреждений образования с заказчиками кадров, что способствует высокой эффективности.

Наталья Рощина, директор УП «Минсккоммунтеплосеть»: Для того чтобы молодые ребята после службы в армии возвращались на предприятия, мы в этом году внесли в коллективный договор изменения, чтобы выплачивать им единовременную материальную помощь в размере 100 базовых величин при заключении контракта на 5 лет. Это наш локальный документ, это только в нашей организации для наших работников.

Андрей Готто, директор Минского государственного колледжа монтажных технологий и транспортной логистики:

В этом году мы обновляем сварочную мастерскую, практически на 100 тысяч приобретаем оборудования, сварочные столы.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы стремимся к тому, чтобы, действительно, детки, когда заканчивают обучение в колледжах, уже знали конкретное место, что они идут на то или иное предприятие. То есть мы хотим того, чтобы дети были уверены в завтрашнем дне, как и мы с вами, впрочем, тоже.

Колледж ежегодно обновляет оборудование: недавно была модернизирована сварочная мастерская, а предприятие «Минсккоммунтеплосеть» передало учебному заведению модульную котельную для практических занятий. Такое сотрудничество позволяет учащимся осваивать профессии с применением современного оборудования.