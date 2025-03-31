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Мингорисполком и мэрия Новосибирска подписали дорожную карту на 2025-2027 годы

31 марта 2025 17:35
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Мингорисполком и мэрия Новосибирска подписали дорожную карту о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025-2027 годы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мингорисполком и мэрия Новосибирска подписали дорожную карту на 2025-2027 годы-2

Речь идет в том числе о взаимодействии в транспортной сфере. Так, столичные специалисты разрабатывают проект левого перегонного тоннеля метро в Новосибирске. Также Минск готов принять участие в строительстве новых станций. Кроме того, в 2025 году в столицу Сибири поставят 9 трамваев белорусского производства, а также коммунальную технику.

Мингорисполком и мэрия Новосибирска подписали дорожную карту на 2025-2027 годы-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
По коммунальной технике – работы там очень много. И то, что есть договоренности между Минским автомобильным заводом и «Амкодором», эти цифры еще будут регулироваться. Более того, у нас же там внутри единый центр машиностроения в Новосибирске. То, что действительно комфортно, удобно – они могут приходить и приобретать и тракторную технику, и технику «Амкодора», и Минского автомобильного завода.

Минск готов и дальше развивать сотрудничество с Новосибирской областью в сфере промышленной кооперации, содействовать созданию совместных предприятий, укреплению взаимодействия между организациями, в том числе научно-исследовательскими и инновационными.

# Международное сотрудничество # Олег Корзун

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