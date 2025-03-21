В Минске наградили лучших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства

Награды и благодарности за труд получили работники сферы ЖКХ столицы, накануне профессионального праздника, из рук мэра города – Владимира Кухарева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Работу каждого мастера, инженера по ремонту лифтового оборудования, бухгалтера и экономиста оценили по достоинству. А это – лучшая мотивация, чтобы делать Минск еще более комфортным.

Екатерина Синкевич, начальник отдела по делопроизводству и общим вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство»: Мы работаем в основном с документами. Это как обращение граждан, так и служебная переписка. Хотим быстрее получить эти документы, быстрее направить исполнителю, чтобы он быстрее отработал. И для людей, чтобы они получили приятное то, что отработан их вопрос. И для страны, как говорится, для города Минска, это тарифы какие-то, чтобы быстрее согласовались, чтобы люди быстрее получили жилищно-коммунальные услуги.

Юрий Гирель, электромеханик по лифтам ОАО «Беллифт»:

В жилых домах мы запускаем лифты, если они ломаются. Обычно поломки: двери шахты, может, там не будет контакта какого-нибудь. Стараемся сделать, меняем это все полностью. Работаю я с 1996 года в этой сфере. Уже почти 30 лет. Но так приятно, конечно, что не забывают. Спасибо большое.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Та работа, которая выполняется во благо других людей, приносит некий эффект и ту пользу, к которой мы стремимся. Что за этим стоит? Если касаться непосредственно Минска, то это порядка 150 километров реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения. Это порядка 60 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Мы уже привыкли к тому, что когда приходим домой на работу у нас есть свет, у нас есть вода, у нас есть тепло.