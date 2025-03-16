С запуском новых станций в Минске изменятся маршруты общественного транспорта

Шаг к удобству пассажиров. В Минске началась реорганизация городской маршрутной сети. В связи с запуском новых станций Зеленолужской линии метро стоит задача оптимизировать автобусные направления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание уделяется перераспределению маршрутов с ранее установленных конечных пунктов на диспетчерские станции «Курасовщина», «Серова», а также разворотное кольцо «Корженевского». Ряд пригородных автобусов уже курсирует по-новому. С 1 апреля начнет работать сеть маршрутов с посадкой и высадкой на остановке у станции метро «Слуцкий гостинец», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Супранович, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:

В связи с открытием трех станций Зеленолужской линии Минского метрополитена происходит реорганизация пригородной маршрутной сети. В частности, с 10 марта видоизменены конечные пункты таких маршрутов, как Минск-Заболотье, Минск-Леонтьевичи и ряд других маршрутов, которые выполняет государственный перевозчик «Минсктранс» до диспетчерской станции «Курасовщина». Также изменения будут в части выполнения перевозок по маршрутам, выполняемым государственным предприятием «Миноблавтотранс» с узкого направления.