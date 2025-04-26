Как изменился общественный транспорт в Минске – обсудят гости ток-шоу «Большой город»

Темп жизни белорусов ускоряется, люди становятся более многозадачными. Транспортная отрасль подстраивается под запросы общества и растущие потребности передвижения. Как изменился общественный транспорт в столице и каких «движений» ждать еще? Это и не только обсудят гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 27 апреля в 10:00.

Это и USB-зарядки в салонах, это и медиасистемы, на которых пассажир информируется о том, где он находится, какая следующая остановка.

Белорусский общественный транспорт называют одним из самых комфортных в странах СНГ. Какими гаджетами производители техники его оснащают, чтобы поездка была приятной.

Наземный или подземный транспорт, что выбирают жители и гости столицы для передвижения чаще.

Нам чужого не надо. Узнали у руководителя Минского метрополитена о судьбе потерянных вещей и как это отражает уровень правовой культуры белорусов.

За сутки порядка 15 предметов, найденных в метрополитене, переданы в органы МВД. Это и пластиковые карточки, и проездные билеты, и студенческие, и сумочки, и все остальное. Наши граждане очень сознательны.

Системе общественного транспорта столицы удается совмещать четкость в расписании и гибкость в логистике, с помощью чего сохраняют баланс. Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10:00.