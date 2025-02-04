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С конвейера «Белкоммунмаш» выпустили 500-й трамвай

04 февраля 2025 11:53
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Символический ключ от 500-го по счету трамвая, выпущенного в Минске, сегодня передан прямо в цеху новому владельцу. Крупнейший производитель наземного электротранспорта так отпраздновал знаковое производственное событие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С конвейера «Белкоммунмаш» выпустили 500-й трамвай-2

На то, чтобы собрать полтысячи машин, потребовалось около 25 лет. Сейчас с конвейера сходят низкопольные трамваи, отвечающие самым современным требованиям. Среди дополнительных опций модели Т-811 – система автоматического пожаротушения, кондиционер салона и кабины водителя, видеонаблюдение, Wi-Fi, GPS. Такие трамваи уже курсируют в Мозыре, в Минске, в Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре. 

С конвейера «Белкоммунмаш» выпустили 500-й трамвай-4

Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:
Основной рынок, что касается электротранспорта, это у нас в основном Российская Федерация. На сегодняшний день мы осваиваем и дальнюю дугу, предлагаем наш продукт, потому что он и для нас продукт новый, поэтому развиваем и другие рынки сбыта.

С конвейера «Белкоммунмаш» выпустили 500-й трамвай-6

Тарас Мурог, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
В этом году у нас из ближайших разработок будет трехсекционный трамвай модели Т-856. Он увидит свет в 2025 году. Также продолжаются работы по созданию второй версии грузовика, электрогрузовика, называем электрогрузовик 2.0. Также работаем над беспилотной тематикой. То есть у нас должна увидеть свет в 2025 году коротенькая 9-метровая машина с беспилотным управлением.

За время существования флагман белорусского машиностроения по выпуску электротехники создал более 10 моделей и модификаций трамваев. Всего же выпущено свыше 5,5 тысяч единиц электротранспорта.

# Общественный транспорт # Андрей Кузнецов # Тарас Мурог

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