Федосова: если Россия заявляет об учениях, провокаций не будет, а ЕС поддерживает тренд на обострение

Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:

Конечно, учения проводить надо, надо демонстрировать свой флаг, надо показывать свои новинки вооружений. Безусловно, западные оппоненты следят за нашими маневрами, за теми средствами, которые мы применяем. Тактика, которую применяет сейчас наш Балтийский флот, учитывает опыт полученной специальной военной операции, опыт Черноморского флота, которому приходилось немало поработать с оппонентами и с их военно-техническими средствами.

В целом идет отработка взаимодействия между конкретно военными кораблями, между авиацией флота, поддержка противокорабельных средств, которые располагаются на прибрежной зоне, системы комплексов противовоздушной обороны, радиотехнические войска, которые мониторят воздушное пространство.

И нужно учитывать, что противник может использовать средства поражения, подавления сигналов, средства радиоэлектронной борьбы, кибердиверсии, какие-то другие высокотехнологичные средства, которые могут помешать нашему судоходству, прикрытию нашего гражданского судоходства со стороны Балтийского флота.