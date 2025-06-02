Федосова: если Россия заявляет об учениях, провокаций не будет, а ЕС поддерживает тренд на обострение

Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:
Конечно, учения проводить надо, надо демонстрировать свой флаг, надо показывать свои новинки вооружений. Безусловно, западные оппоненты следят за нашими маневрами, за теми средствами, которые мы применяем. Тактика, которую применяет сейчас наш Балтийский флот, учитывает опыт полученной специальной военной операции, опыт Черноморского флота, которому приходилось немало поработать с оппонентами и с их военно-техническими средствами.
В целом идет отработка взаимодействия между конкретно военными кораблями, между авиацией флота, поддержка противокорабельных средств, которые располагаются на прибрежной зоне, системы комплексов противовоздушной обороны, радиотехнические войска, которые мониторят воздушное пространство.
И нужно учитывать, что противник может использовать средства поражения, подавления сигналов, средства радиоэлектронной борьбы, кибердиверсии, какие-то другие высокотехнологичные средства, которые могут помешать нашему судоходству, прикрытию нашего гражданского судоходства со стороны Балтийского флота.
Виктория Федосова:
Но они прекрасно понимают, что Российская Федерация – это добропорядочное государство, которое всегда выполняет международное право. Если мы заявляем об учениях, никаких провокаций с нашей стороны не будет. Мы будем очерчивать квадрат проведения учений, предупреждать своих оппонентов.
А вот с их стороны всегда нужно ожидать того, о чем вы говорили, потому что британские спецслужбы работают очень серьезно с представителями государств НАТО с северо-восточной Европы. А это Швеция, это Финляндия, два новых члена Альянса. Это полностью зависимая Прибалтика, которая исполняет любой приказ, который поступит из центра.
К сожалению для нас, наверное, и крупные центральные страны Евросоюза поддерживают этот очень опасный тренд на реальное обострение, которое может привести к ядерному сценарию. Хочется верить, что он не произойдет из-за того, что здравомыслие там, на том берегу, все-таки обладает их головами.