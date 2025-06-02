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Мединский: РФ и Украина обменяются военнопленными в возрасте до 25 лет

02 июня 2025 15:13
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Мединский: РФ и Украина обменяются военнопленными в возрасте до 25 лет-0

Украина и Россия договорились об обмене солдатами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», при этом минимальный потолок обмена составит 1000 человек с каждой стороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ, главу российской делегации переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского.

Второй раунд стамбульских переговоров длился более часа во дворце Чираган. Делегацию России возглавлял Владимир Мединский, а украинскую – министр обороны Рустем Умеров.

Ранее в Москве предложили Киеву прямые переговоры без предварительных условий. Встреча 15 мая не состоялась, но на следующий день стороны обсудили возможность прекращения огня. Россия выразила готовность к продолжению диалога.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина # Россия # Армия

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