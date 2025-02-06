Автобусный парк Гродно пополнили 14 новых троллейбусов отечественного производства

Для комфорта пассажиров. 14 новых троллейбусов отечественного производства поступили в автобусный парк Гродно, 3 из них – абсолютные новинки, таких еще нет нигде в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины низкопольные, с более экономичным расходом энергии. Создана безбарьерная среда с речевыми информаторами. Новинка белорусского автомобилестроения – учебные троллейбусы для подготовки водителей. В них увеличенные кабины, без пассажирской двери. Они также оснащены отдельным местом для инструктора с дополнительным комплектом управления. Таким образом, автобусный парк начнет самостоятельно обучать водителей на категорию «I», которая необходима для управления троллейбусом.

Дмитрий Буткевич, директор автобусного парка Гродно:

Они порядка 40 % экономнее по затратам на электроэнергию на километр пробега, чем старые троллейбусы. Двигатели тяговые оснащены системой рекуперации, которая при торможении вырабатывает электроэнергию и отправляет в троллейбусную сеть.

Обновление парка общественного транспорта в Гродно проходит планомерно. В прошлом году город получил 12 новых автобусов и 7 троллейбусов. Все в белоснежном исполнении, поскольку именно такой цвет выбрали в областном центре.