Прямой эфир

КГК подводит предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток

24 марта 2025 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 140 звонков за два дня поступило на горячую линию Комитета госконтроля. Специалисты ведомства подводят предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК подводит предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток-2

Нарушение закона при перевозке пассажиров, отсутствие транспорта на востребованных направлениях и предложения по улучшению качества работы – люди поднимали наболевшие темы. Помимо жалоб, поступали и благодарности. Так, отмечается положительный эффект от введения реестра нерегулярных перевозчиков. Новые правила для такси позволили улучшить уровень безопасности пассажиров. С августа 2024 года порядка 14 тысяч водителей прошли курсы повышения квалификации.

КГК подводит предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток-4

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства КГК Беларуси:
Добросовестных водителей интересует вопрос, а понесут ли справедливое наказание те, кто после введения реестра не зарегистрировался и продолжил работать нелегально. Так вот, хочу заверить, что будет дана правовая оценка действиям всех нарушителей. Соответствующая информация в настоящее время систематизируется в контролирующих органах.

Каждый сигнал зафиксируют и изучат. Контролировать исполнение законодательства в области транспортных перевозок будут и дальше.

# Олег Кунделев # Комитет госконтроля # Такси Минска # Общественный транспорт

Другие новости рубрики

Все новости
В Рандаццо состоялось торжественное открытие офиса ассоциации дружбы «Сицилия-Беларусь»
24 марта 2025 13:41

В Рандаццо состоялось торжественное открытие офиса ассоциации дружбы «Сицилия-Беларусь»

По поручению Президента в Вооружённых Силах Беларуси началась проверка боевой готовности
24 марта 2025 13:36

По поручению Президента в Вооружённых Силах Беларуси началась проверка боевой готовности

Объёмы на 2025-й – рекордные! В Горремавтодор озвучили цифры по плановому ремонту дорог и мостов
24 марта 2025 13:33

Объёмы на 2025-й – рекордные! В Горремавтодор озвучили цифры по плановому ремонту дорог и мостов