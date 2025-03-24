КГК подводит предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток

Более 140 звонков за два дня поступило на горячую линию Комитета госконтроля. Специалисты ведомства подводят предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушение закона при перевозке пассажиров, отсутствие транспорта на востребованных направлениях и предложения по улучшению качества работы – люди поднимали наболевшие темы. Помимо жалоб, поступали и благодарности. Так, отмечается положительный эффект от введения реестра нерегулярных перевозчиков. Новые правила для такси позволили улучшить уровень безопасности пассажиров. С августа 2024 года порядка 14 тысяч водителей прошли курсы повышения квалификации.

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства КГК Беларуси:

Добросовестных водителей интересует вопрос, а понесут ли справедливое наказание те, кто после введения реестра не зарегистрировался и продолжил работать нелегально. Так вот, хочу заверить, что будет дана правовая оценка действиям всех нарушителей. Соответствующая информация в настоящее время систематизируется в контролирующих органах.

Каждый сигнал зафиксируют и изучат. Контролировать исполнение законодательства в области транспортных перевозок будут и дальше.