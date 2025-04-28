Как в Минске скорректируют движение общественного транспорта на Радуницу – рассказываем

ГАИ возьмет под особый контроль дороги, которые ведут к кладбищам. В день поминовения и накануне возрастает интенсивность движения в пригородах, где расположены места захоронений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы к ним можно было добраться без осложнений, общественный транспорт меняет график работы. Только в столице дополнительно задействуют более 200 автобусов.

В сравнении с 2024-м их число возросло. На это повлияло и постоянное обновление парка техники, и анализ загруженности автобусов во время прошлогодней Радуницы. Кроме того, дополнительно созданы восемь городских и один пригородный маршрут. Среднее ожидание автобуса по этим направлениям составит пять минут. Более подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на официальном сайте «Минсктранса».

Юрий Супранович, директор государственного предприятия «Столичный транспорт и связь»:

Следует обратить внимание, что у нас в этом году меняется место посадки пассажиров на кладбище «Западное». С проспекта Дзержинского перенесено место посадки на ст. м. «Малиновка» по ул. Есенина в направлении ул. Космонавтов.

Также изменения внесены в схемы движения личного транспорта, наиболее существенно это отразится на подъездах к Северному кладбищу. С полной информацией можно познакомиться на сайте Госавтоинспекции. ГАИ организует дежурства на подъездах к местам захоронений, а также обеспечат дополнительные парковочные места.