В честь Дня Победы в Гродно на специальный рейс вышел музыкальный троллейбус

Известные всем строки песен «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка» в Гродно можно подпевать даже в общественном транспорте. В честь праздника на специальный рейс вышел музыкальный троллейбус, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни пассажиры удивляются, другие целенаправленно хотели проехать по городу под легендарные песни военных лет. Но точно равнодушным не остается никто. Настроение жителям и гостям города задают учащиеся школ и колледжа. В репертуаре – десятки композиций и живое исполнение на музыкальных инструментах. Пассажиры шутят, не ровен час заслушаться и пропустить нужную остановку. Все же такой душевный концерт в троллейбусе увидишь не часто.

Мы заходим и получаем такое настроение, такой праздник, только слова благодарности и радости.

Виктория Худык, заместитель директора детской музыкальной школы искусств №1 имени Ю.В. Семеняко Гродно:

Сегодня в репертуаре звучат песни времен Великой Отечественной войны, самые популярные, те, которые знает любой человек. И сегодня в исполнении работников трех музыкальных школ города и музыкального колледжа мы слышим победный вальс, мы слышим «Смуглянку».

Музыкальный троллейбус будет курсировать по Гродно до позднего вечера. Узнать его можно издалека, благодаря праздничной ливрее с символикой Победы.