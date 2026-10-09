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Новости по тегу #Новости Украины

Зеленский упрекнул Кличко за плохую подготовку Киева к энергетическим сбоям
09 октября 2026 12:55

Зеленский упрекнул Кличко за плохую подготовку Киева к энергетическим сбоям

Украина не сможет вступить в ЕС с 2027 года – Еврокомиссар
02 октября 2026 19:30

Украина не сможет вступить в ЕС с 2027 года – Еврокомиссар

Американская делегация прибыла в Киев после трехчасовой встречи в Кремле
06 сентября 2026 13:53

Американская делегация прибыла в Киев после трехчасовой встречи в Кремле

Дания ужесточает правила въезда для украинцев
23 августа 2026 14:35

Дания ужесточает правила въезда для украинцев

Война орденов между Польшей и Украиной – почему Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла?
28 июня 2026 16:55

Война орденов между Польшей и Украиной – почему Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла?

Погранслужба Украины опровергла слова Зеленского о подготовке нападения из Беларуси
26 июня 2026 17:09

Погранслужба Украины опровергла слова Зеленского о подготовке нападения из Беларуси

В Украине демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев – город-герой»
13 июня 2026 17:07

В Украине демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев – город-герой»

В Украине планируют сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев
09 марта 2026 14:22

В Украине планируют сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев

Почти 70% граждан Украины выступают за мирное урегулирование конфликта – опрос
07 августа 2025 16:48

Почти 70% граждан Украины выступают за мирное урегулирование конфликта – опрос

Украина потеряла 770 млн долларов при закупках оружия у мошенников
16 мая 2025 16:55

Украина потеряла 770 млн долларов при закупках оружия у мошенников

В Киеве предлагают изменить законодательство, чтобы продлить руководство Зеленского
31 марта 2025 10:40

В Киеве предлагают изменить законодательство, чтобы продлить руководство Зеленского

Более чем 40% украинцев денег хватает только на еду – соцопрос
26 июля 2024 07:00

Более чем 40% украинцев денег хватает только на еду – соцопрос