Новости по тегу #Новости Украины

Вечером 8 октября после череды взрывов в значительной части Киева пропало электричество, в ряде районов прекратилась подача воды, работа метрополитена была остановлена.
Марта Кос подчеркнула, что указанные сроки были обозначены Владимиром Зеленским, однако Брюссель не намерен делать никаких уступок в процессе интеграции.
В Киеве проходят переговоры между представителями Белого дома и Владимиром Зеленским.
Власти Дании планируют серьезно скорректировать подход к приему украинских беженцев. Ключевое изменение касается порядка выдачи вида на жительство: теперь прибывающие из регионов, которые считаются относительно спокойными, не смогут рассчитывать на автоматическое оформление документов.
От других польских наград отказались глава МИД Украины, посол в Польше, а также экс-президенты Кучма, Ющенко и Порошенко. Начали оформлять возвраты и чиновники в Польше, которые в свое время были удостоены украинских госнаград.
Как сообщили в ведомстве местным СМИ, вблизи украинско-белорусской границы никакого наращивания ударной группировки или переброски дополнительных подразделений и военной техники не зафиксировано.
Городские власти объясняют это избавлением от советского наследия. Однако по сути – это планомерная замена исторического и культурного кода страны.
Депутаты планируют включить закон в проект нового Трудового кодекса. По мнению авторов законопроекта, нормы должны стимулировать ранний выход женщин на рынок труда, в условиях нехватки рабочих рук из-за мобилизации.
Продолжает таять и вера в быстрое вступление Украины в НАТО и ЕС. Лишь 32 % населения готовы видеть страну в составе этих объединений.
Financial Times обнародовали факты заключения сомнительных контрактов украинской стороны с мутными поставщиками оружия на крайне кабальных условиях.
Согласно действующему законодательству, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения.
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