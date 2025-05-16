Так, несмотря на военные подачки западных союзников, Киев решил поиграть в самостоятельность и «немного» сэкономить. Однако, известно, скупой платит дважды. Выяснилось, что многие сделки с «темным лошадками» рынка вооружения оказались провальными.

Украина потеряла в военной лотерее около 800 миллионов долларов и не смогла отыграться. Financial Times обнародовали факты заключения сомнительных контрактов украинской стороны с мутными поставщиками оружия на крайне кабальных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одних случаях предоплата была внесена на счета оборонным компаниям-однодневкам, которые так и не поставили оружие. В других – уже купленное вооружение у предприимчивых дельцов попросту оказалось непригодным к использованию. Похоже, что в начале конфликта украинские военные действительно тушили горящий дом «тем, что есть под рукой».

Сейчас же Министерство обороны Украины пытается вернуть через суды около 309 миллионов долларов авансовых платежей по сорванным контрактам. Еще 460 миллионов долларов власти надеются получить назад путем переговоров с поставщиками.

Разумеется, в Украине полетели головы ответственных за закупки чиновников. Впрочем, среди них находятся и те, кто до сих пор оправдывает подобную авантюру тем, что у страны просто не было выхода. Понятно, что строить прозрачные и надежные отношения не в духе официального Киева, однако теперь он напрямую виноват в финансовой катастрофе, которая, увы, ляжет бременем на плечи украинских граждан.