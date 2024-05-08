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В Украине будут производить оружие натовского образца

08 мая 2024 06:23
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В Украине наладили выпуск мин натовского калибра 60 миллиметров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем собственных мощностей у страны по-прежнему недостаточно, чтобы вести боевые действия на паритетных основах. Ожидается, что помогут в этом западные партнеры.

В Украине будут производить оружие натовского образца-1

Глава дипломатии ЕС ранее заявил, что оружие в Украине должно производиться при поддержке европейских фирм. Это как минимум позволит сэкономить на транспортных расходах. Таким образом, Украина превратится не только в полигон для испытания оружия Альянса, но и в цех по его производству.

# НАТО # Новости Украины

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