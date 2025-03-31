В Киеве предлагают изменить законодательство, чтобы отсрочить президентские выборы. Об этом рассказал глава ЦИК Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, из-за боевых действий страна нуждается в корректировке ряда процедур избирательного процесса.

Согласно действующему законодательству, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения. Однако власти хотят оттянуть проведение голосования. По официальной версии, чтобы лучше подготовиться. На деле причина, скорее, в непопулярности Зеленского. Отсюда и попытки затянуть мирное урегулирование конфликта. Его продление позволит политику дольше оставаться у власти. Иного способа сохранить свой статус у главы с истекшим сроком годности нет.