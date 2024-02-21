Прямой эфир

Украіна сутыкнулася з недахопам снарадаў

21 февраля 2024 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украіна сутыкнулася з недахопам боепрыпасаў. І гэта цяпер самая вялікая праблема. І эксперты, і салдаты скардзяцца на неабходнасць эканоміць снарады, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Украіна сутыкнулася з недахопам снарадаў-1

У адміністрацыі ЗША сітуацыю тлумачаць бяздзейнасцю Кангрэса. Ён так і не адправіў дапамогу Кіеву. Зрэшты падтрымка Украіны памяншаецца і збоку іншых саюзнікаў. Напрыклад, Балгарыя таксама затрымлівае ваенную дапамогу. Там усё яшчэ падлічваюць выдаткі на яе.

# Международная политика # Новости Украины

Другие новости рубрики

Все новости
Жыхары Фларэнцыі скардзяцца на турыстаў
21 февраля 2024 06:44

Жыхары Фларэнцыі скардзяцца на турыстаў

У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных
21 февраля 2024 06:34

У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных

У школах Вялікабрытаніі ўвялі забарону на карыстанне тэлефонам
21 февраля 2024 06:22

У школах Вялікабрытаніі ўвялі забарону на карыстанне тэлефонам