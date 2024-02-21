Украіна сутыкнулася з недахопам снарадаў

У адміністрацыі ЗША сітуацыю тлумачаць бяздзейнасцю Кангрэса. Ён так і не адправіў дапамогу Кіеву. Зрэшты падтрымка Украіны памяншаецца і збоку іншых саюзнікаў. Напрыклад, Балгарыя таксама затрымлівае ваенную дапамогу. Там усё яшчэ падлічваюць выдаткі на яе.