Украіна сутыкнулася з недахопам боепрыпасаў. І гэта цяпер самая вялікая праблема. І эксперты, і салдаты скардзяцца на неабходнасць эканоміць снарады, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Украіна сутыкнулася з недахопам боепрыпасаў. І гэта цяпер самая вялікая праблема. І эксперты, і салдаты скардзяцца на неабходнасць эканоміць снарады, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У адміністрацыі ЗША сітуацыю тлумачаць бяздзейнасцю Кангрэса. Ён так і не адправіў дапамогу Кіеву. Зрэшты падтрымка Украіны памяншаецца і збоку іншых саюзнікаў. Напрыклад, Балгарыя таксама затрымлівае ваенную дапамогу. Там усё яшчэ падлічваюць выдаткі на яе.