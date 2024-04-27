Слишком высокую цену заплатила наша страна за возможность самостоятельно выбирать курс развития, чтобы предать забвению подвиги предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опираясь на исторический опыт, Беларусь строит свое независимое будущее и остается сильной. Противоположный пример – соседняя Украина, где уроки истории прошли бесследно.

Очередной памятник советским воинам снесли в Ровно. Его обломки продадут, а вырученные средства потратят на покупку беспилотников. Видимо, дефицит вооружений на складах достиг критической отметки, а новый транш от Белого дома, недавно согласованный главой США, еще не пришел.

Напомним, с 2015 года в Украине проводится так называемая политика декоммунизации. В рамках закона в стране сносят памятники и переименовывают топографические объекты, названия которых связаны с Советским Союзом.