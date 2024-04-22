Украинцы могут остаться без электричества

По его словам, за последний год страна потеряла огромное количество электричества – около 7 гигаватт. Такая ситуация сложилась из-за массовых разрушений инфраструктуры. Многие электростанции выведены из строя. Также влияет нехватка финансов: Украина не в состоянии закупить достаточное количество ресурсов для производства энергии. Поэтому местные жители будут около 5 часов в день оставаться без энергоснабжения. Первые такие регулярные отключения начнутся летом.