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Украинцы могут остаться без электричества

22 апреля 2024 07:25
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Украинцы могут остаться без электроснабжения. С таким заявлением выступил министр энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинцы могут остаться без электричества-1

По его словам, за последний год страна потеряла огромное количество электричества – около 7 гигаватт. Такая ситуация сложилась из-за массовых разрушений инфраструктуры. Многие электростанции выведены из строя. Также влияет нехватка финансов: Украина не в состоянии закупить достаточное количество ресурсов для производства энергии. Поэтому местные жители будут около 5 часов в день оставаться без энергоснабжения. Первые такие регулярные отключения начнутся летом.

# Экономический кризис # Новости Украины

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