Пентагон заявил о высочайшем уровне коррупции в Украине

В Пентагоне заявили о высочайшем уровне коррупции в Украине. В стране практикуются взятки и откаты, а в Министерстве обороны завышают цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая информация содержится в докладе для американского Конгресса. В тексте документа отмечено, что деятельность украинского правительства остается одной из наименее прозрачных в Европе. И нынешний конфликт только создал дополнительные возможности для взяточничества и откатов в стране. В частности, завышаются траты на закупку техники и вооружения.