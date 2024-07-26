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Более чем 40% украинцев денег хватает только на еду – соцопрос

26 июля 2024 07:00
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Из-за тотального кризиса в Украине многие граждане страны вынуждены экономить даже на самых базовых вещах. Так, согласно соцопросам, более чем 40 % украинцев денег хватает только на еду, либо не хватает даже на питание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более чем 40% украинцев денег хватает только на еду – соцопрос-1

Многие респонденты сказали о неимоверно быстром росте стоимости бытовых товаров, высоком уровне инфляции, а также дефиците некоторых импортных продуктов. Проблемы возникают и с одеждой. Некоторые жители Украины просто не в состоянии найти деньги на основные потребности.

# Международная политика # Новости Украины

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