Более чем 40% украинцев денег хватает только на еду – соцопрос

Из-за тотального кризиса в Украине многие граждане страны вынуждены экономить даже на самых базовых вещах. Так, согласно соцопросам, более чем 40 % украинцев денег хватает только на еду, либо не хватает даже на питание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.