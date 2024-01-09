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Киев подсчитал убытки за месяц приграничной блокады

09 января 2024 10:46
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За месяц блокады границы поляками Украина потеряла на экспорте и импорте 860 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев подсчитал убытки за месяц приграничной блокады-1

В частности, из-за закрытия отдельных пунктов пропуска Киев не смог отправить зарубежным получателям продуктов питания, древесины и промышленных изделий на 160 миллионов долларов, а потери украинских импортеров составили 700 миллионов долларов. Сильнее всего они сказались на закупках продукции машиностроения, химии и потребительских товаров. Из-за продолжающейся блокировки трех пунктов пропуска на границе Украины и Польши в очереди стоит около 2 000 грузовиков. Ситуацию для водителей усугубляют морозы.

# Экономический кризис # Новости Украины

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