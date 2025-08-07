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Почти 70% граждан Украины выступают за мирное урегулирование конфликта – опрос

07 августа 2025 16:48
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Народ Украины просит о мире. Согласно результатам последнего соцопроса, почти 70 % граждан устали от войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Спустя три года после начала военного конфликта общественное мнение в Украине кардинально изменилось. Если в 2022-м большинство украинцев настаивало на «борьбе до победного конца», то сейчас подавляющее большинство людей выступает за мирное урегулирование. 

Почти 70% граждан Украины выступают за мирное урегулирование конфликта – опрос-2

Продолжает таять и вера в быстрое вступление Украины в НАТО и ЕС. Лишь 32 % населения считает, что страну примут в состав этих объединений в ближайшие 10 лет. На фоне подобных настроений активизировалась и дипломатия. В 2025 году Россия и Украина возобновили переговоры. Напомним, стороны провели уже три раунда в Стамбуле. Их итогами стали подготовленные проекты меморандумов, а также обмены пленными и телами погибших.

Ожидается, что значимым шагом на пути к перемирию станет личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она должна состояться на следующей неделе, подготовка к ней уже началась. Как сообщили в Кремле, место переговоров согласовано, но пока держится в секрете. По предположению экспертов, среди потенциальных стран может быть Турция, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия. К слову 7 августа президент ОАЭ прилетел в Москву, а министры иностранных дел России и Турции провели телефонный разговор. 

Отметим, что договоренность о встрече лидеров США и России, вероятно, была согласована накануне во время переговоров спецпосланника Трампа по Украине Стивена Уиткоффа и Владимира Путина. Москва и Вашингтон позитивно оценили итоги этой встречи.

# Новости Украины # Опрос # Владимир Путин

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