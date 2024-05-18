В Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации

В Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации. Он вызвал возмущение у жителей страны еще на стадии обсуждения, у них попросту не остается никаких прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди главных нововведений – запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных, находящихся за границей, и никакой демобилизации для уже призванных. Кроме того, отменена категория «ограничено годен к службе». Теперь остались только две: «годен» или «не годен». Также сотрудники военкоматов смогут раздавать повестки круглосуточно, причем и по почте – при отсутствии получателя по адресу.

Таким образом, Киев планирует пополнить ряды ВСУ, которые несут большие потери. Однако сами украинцы считают, что новый закон только усилит бегство мужчин из страны. Например, известно, что за последний год вдвое выросло число людей, нелегально пересекающих границу со Словакией и Румынией.