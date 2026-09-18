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Новости по тегу #Новости Индонезии

В Индонезии спасатели продолжают поиски 129 человек после крушения пассажирского судна
18 сентября 2026 07:13

В Индонезии спасатели продолжают поиски 129 человек после крушения пассажирского судна

Главный аэропорт Индонезии возобновил работу после извержения вулкана Анак-Кракатау
11 сентября 2026 09:54

Главный аэропорт Индонезии возобновил работу после извержения вулкана Анак-Кракатау

Сильное землетрясение произошло в Индонезии – есть жертвы
15 августа 2026 09:14

Сильное землетрясение произошло в Индонезии – есть жертвы

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии
17 июня 2026 07:18

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии

В Индонезии рост цен на масло бьет по домохозяйствам и малому бизнесу
12 июня 2026 08:53

В Индонезии рост цен на масло бьет по домохозяйствам и малому бизнесу

Мощные муссонные ливни обрушились на Индонезию
27 мая 2026 13:48

Мощные муссонные ливни обрушились на Индонезию

В Индонезии зафиксировали 6 новых извержений вулкана Семеру
25 мая 2026 08:36

В Индонезии зафиксировали 6 новых извержений вулкана Семеру

Число жертв из-за схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 17 человек
26 января 2026 07:49

Число жертв из-за схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 17 человек

16 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Индонезии
29 декабря 2025 08:11

16 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Индонезии

Мощный взрыв произошёл на нефтяной скважине в Индонезии – есть жертвы
20 августа 2025 06:25

Мощный взрыв произошёл на нефтяной скважине в Индонезии – есть жертвы

Как минимум 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии
04 ноября 2024 08:10

Как минимум 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуируют население
20 мая 2024 07:35

В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуируют население