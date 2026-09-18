Новости по тегу #Новости Индонезии

Спасательную операцию по‑прежнему осложняет непогода.
Несмотря на открытие, нормальная работа пока не восстановлена: воздушное пространство над столицей очищается от пепла, а авиакомпании разбирают огромный накопившийся поток задержанных и отмененных рейсов.
Власти объявили угрозу цунами. Свои дома покинули несколько тысяч человек. В больницах вынуждены выводить пациентов из зданий и размещать в палатках. Осложняют спасательные работы перебои с электроэнергией и связью.
В Палу – городе с населением около 400 тысяч человек – подземные колебания ощущались больше минуты. Известно о 8 пострадавших.
Причина – сокращение предложения на фоне подготовки страны к запуску программы биодизеля. С начала июля половина топлива в стране будет производиться с добавлением компонента из пальмового масла.
По последним сведениям, жертвами наводнений стали более тысячи человек.
Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии и самая высокая вершина на острове Ява.
Для поисков людей, оказавшихся в грязевой ловушке, спасатели используют дроны и тяжелую технику.
Спасателям удалось спасти трех человек, которых с ожогами доставили в больницы. Борьба с огнем длилась всю ночь.
Как сообщили в полиции, скважина была незаконной и там использовалось кустарное оборудование. Власти страны пытаются легализовать такой промысел, чтобы увеличить добычу сырья.
Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что продолжает изучать масштабы разрушений. Данные постоянно обновляются.
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