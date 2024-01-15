В Индонезии проснулся вулкан Марапи на острове Суматра. Пепел и горячий пар поднялись на высоту в полтора километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месяц назад Марапи уже извергался. По данным ученых, в результате жилые постройки, растения и автомобили были покрыты толстым слоем вулканического пепла. Тогда погибли около 20 человек. Эксперты предупреждают о возможных оползнях и разливах лавы в радиусе пяти километров.