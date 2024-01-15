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В Индонезии проснулся вулкан Марапи

15 января 2024 07:08
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В Индонезии проснулся вулкан Марапи на острове Суматра. Пепел и горячий пар поднялись на высоту в полтора километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии проснулся вулкан Марапи-1

Месяц назад Марапи уже извергался. По данным ученых, в результате жилые постройки, растения и автомобили были покрыты толстым слоем вулканического пепла. Тогда погибли около 20 человек. Эксперты предупреждают о возможных оползнях и разливах лавы в радиусе пяти километров.

В Индонезии проснулся вулкан Марапи-4

С жалобами на здоровье в местные больницы обратились десятки жителей. Экстренные службы уже начали готовиться, проводится эвакуация местного населения.

# Извержение вулкана # Новости Индонезии

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