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Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане – Песков

02 июля 2025 12:39
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Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане – Песков-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании российских граждан в Баку. Об этом пишет РИА Новости.

Азербайджанская сторона утверждает, что задержанные граждане РФ имеют причастность к транзиту наркотиков с территории Ирана и к киберпреступлениям. Предварительно заявлено, что их арест продлится 4 месяца.

По словам Пескова, кадры задержания россиян на территории Азербайджана изучены детально. Россия будет прилагать усилия для защиты законных интересов своих граждан по дипломатическим каналам, задействовав для этого все доступные средства.

30 июня в Азербайджане были задержаны российские и азербайджанские журналисты агентства Sputnik. Их обвинили в том, что они, якобы – агенты ФСБ.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Песков

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