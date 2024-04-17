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Около тысячи человек эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана

17 апреля 2024 13:55
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Вулкан Руанг заставил порядка тысячи жителей индонезийской провинции Северный Сулавеси покинуть свои дома. Огнедышащая гора выбросила в небо 4-километровый столб пепла, а потоки лавы вплотную приблизились к крупнейшему городу региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи человек эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана-1

Местные власти ввели третий уровень опасности из четырех возможных. Территория в радиусе четырех километров от вулкана объявлена зоной бедствия. Из этого района уже эвакуировали жителей двух деревень. Из-за вулканического пепла людям рекомендовано носить маски. Сообщений о жертвах, разрушениях или пострадавших пока не поступало.

# Извержение вулкана # Новости Индонезии

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