Около тысячи человек эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана

Вулкан Руанг заставил порядка тысячи жителей индонезийской провинции Северный Сулавеси покинуть свои дома. Огнедышащая гора выбросила в небо 4-километровый столб пепла, а потоки лавы вплотную приблизились к крупнейшему городу региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти ввели третий уровень опасности из четырех возможных. Территория в радиусе четырех километров от вулкана объявлена зоной бедствия. Из этого района уже эвакуировали жителей двух деревень. Из-за вулканического пепла людям рекомендовано носить маски. Сообщений о жертвах, разрушениях или пострадавших пока не поступало.