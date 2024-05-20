В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуируют население

Из-за мощного извержения вулкана в Индонезии проводится масштабная эвакуация. Слой пепла и камней накрыл территорию в несколько десятков километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои дома покинули жители ближайших деревень. В зону извержения направлены отряды полиции, военные и поисково-спасательные группы. Они собираются очистить территорию в радиусе семи километров. Однако не исключено, что придется принимать дополнительные меры. Индонезийское вулканологическое агентство подняло уровень опасности до самого высокого.