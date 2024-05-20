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В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуируют население

20 мая 2024 07:35
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Из-за мощного извержения вулкана в Индонезии проводится масштабная эвакуация. Слой пепла и камней накрыл территорию в несколько десятков километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуируют население-1

Свои дома покинули жители ближайших деревень. В зону извержения направлены отряды полиции, военные и поисково-спасательные группы. Они собираются очистить территорию в радиусе семи километров. Однако не исключено, что придется принимать дополнительные меры. Индонезийское вулканологическое агентство подняло уровень опасности до самого высокого.

# Извержение вулкана # Новости Индонезии

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