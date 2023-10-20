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На Бали объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи

20 октября 2023 08:39
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Новости Индонезии. На Бали объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи. Особый режим будет действовать как минимум две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Бали объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи-1

По официальной информации, от нехватки воды пострадали жители 113 деревень. Кроме того, засушливая погода стала причиной пожаров в 10 районах острова. Пламенем оказались охвачены его крупнейшие города. Глава Индонезии заявил, что для тушения огня также будут привлечены армия и полиция.

# Природные катаклизмы # Новости Индонезии # Фотофакт

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