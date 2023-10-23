На Бали ввели чрезвычайное положение из-за аномальной засухи

Новости Индонезии. На курортном острове Бали введено чрезвычайное положение. Причиной стала аномальная засуха, от которой страдают как местные жители, так и туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за потери урожая многим фермерам грозит разорение. Посевы риса, который является стратегическим продуктом для экономики острова, сократились на десятки тысяч гектаров. Гибнут кукурузные поля и овощные плантации. Власти организовывают подвоз питьевой воды в населенные пункты. Местные жители выстаивают длинные очереди, чтобы запастись ею впрок. Синоптики предупреждают, что жара не отступит до ноября.