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На Бали ввели чрезвычайное положение из-за аномальной засухи

23 октября 2023 09:03
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Новости Индонезии. На курортном острове Бали введено чрезвычайное положение. Причиной стала аномальная засуха, от которой страдают как местные жители, так и туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Бали ввели чрезвычайное положение из-за аномальной засухи-1

Из-за потери урожая многим фермерам грозит разорение. Посевы риса, который является стратегическим продуктом для экономики острова, сократились на десятки тысяч гектаров. Гибнут кукурузные поля и овощные плантации. Власти организовывают подвоз питьевой воды в населенные пункты. Местные жители выстаивают длинные очереди, чтобы запастись ею впрок. Синоптики предупреждают, что жара не отступит до ноября.

# Природные катаклизмы # Новости Индонезии # Фотофакт

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