По меньшей мере 14 человек погибли в результате оползней в Индонезии, несколько числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются спасатели и волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оползни, вызванные сильными дождями, сошли на две деревни на юге страны. Разрушены и повреждены жилые дома. Люди перебираются в безопасные районы. Массовой эвакуации не проводилось. От места ЧП до густонаселенной столицы около 300 километров. По оценкам специалистов, риск повторных оползней сохраняется.