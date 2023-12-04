В Индонезии нашли троих альпинистов, которые считались пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поиски оставшихся девяти продолжаются.

В стране проснулся вулкан Мерапи, который выбросил слой пепла и газа на три километра в высоту. В этот момент у его подножия находились 75 альпинистов. Большинство удалось эвакуировать. Многим понадобилась медицинская помощь из-за полученных ожогов. 12 человек погибли. Отметим, Мерапи, расположенный на острове Ява, – самый активный в Индонезии. Всего на территории страны находятся около 400 вулканов.