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В Индонезии нашли троих альпинистов, которые считались пропавшими без вести

04 декабря 2023 20:31
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В Индонезии нашли троих альпинистов, которые считались пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поиски оставшихся девяти продолжаются.

В Индонезии нашли троих альпинистов, которые считались пропавшими без вести-1

В стране проснулся вулкан Мерапи, который выбросил слой пепла и газа на три километра в высоту. В этот момент у его подножия находились 75 альпинистов. Большинство удалось эвакуировать. Многим понадобилась медицинская помощь из-за полученных ожогов. 12 человек погибли. Отметим, Мерапи, расположенный на острове Ява, – самый активный в Индонезии. Всего на территории страны находятся около 400 вулканов.

# Извержение вулкана # Новости Индонезии # Фотофакт

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