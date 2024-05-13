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В Индонезии проснулся вулкан – он выбросил столб пепла на высоту в 5 километров

13 мая 2024 10:48
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В Индонезии проснулся вулкан. Он выбросил столб пепла на высоту в пять километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии проснулся вулкан – он выбросил столб пепла на высоту в 5 километров-1

Эксперты отмечают, что извержение занимает вторую строчку по шкале вулканической активности и представляет серьезную опасность для ближайших населенных пунктов. Приближаться к зоне ЧП запрещено. Жителей призвали носить маски и очки, а для самолетов ввели код авиационной опасности. За 2023 год этот вулкан извергался более 200 раз. Он считается одним из самых активных в Индонезии.

# Природные явления # Новости Индонезии

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