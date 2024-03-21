Сотни человек пропали без вести из-за наводнений в Индонезии

Несколько сотен человек числятся пропавшими без вести в результате мощнейшего наводнения в Индонезии. Стихия унесла жизни по меньшей мере пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплены оказались не только отдельные города, но и районы. Под воду ушли целые острова. Последствия удара стихии ощутили на себе более 250 тысяч жителей Явы. Финансовые потери от наводнений, по подсчетам экспертов, могут достигать 45 миллиардов долларов. Затоплены миллионы гектаров полей, дома, торговые центры, административные здания и соцобъекты.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище во временных центрах пребывания. После того как стихия отступит, многим из них некуда будет вернуться. Большая вода стирает здания с лица Земли. Экстренные службы прикладывают все усилия, чтобы спасти хотя бы часть жилых построек и инфраструктуры.