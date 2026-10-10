Новости по тегу #Новости Бразилии

Как сообщили в полиции он был вооружен ножом и при нем была канистра с бензином, которым он облил помещение, угрожая поджечь его.
По результатам обработки почти всех протоколов лидирует бывший сенатор и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, которого поддержали 47% избирателей.
На левом фланге – действующий лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. Против него единым фронтом идут правые радикалы. Их ведет Флавио Болсонару – сенатор и старший сын одиозного экс-президента.
Среди них – двое детей. Еще пятеро пострадали.
Трагедия произошла в лесистой местности на юге Рио-де-Жанейро во время экскурсионного полета
Инцидент привел к масштабному пожару, который разрушил около десятка домов.
Люди попали в западню, когда силовики внезапно перекрыли главный подход к пешеходной тропе. Блокировку спровоцировала жесткая перестрелка между стражами порядка и членами преступной банды.
По словам пилота, внутри корзины возник пожар, он начал экстренно опускать аппарат, и когда шар оказался совсем близко к земле, посоветовал людям прыгать.
Сейчас на месте работают пожарные, сохраняется риск взрыва топлива. Полиция тем временем начала расследование по факту ЧП.
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