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Новости по тегу #Новости Бразилии

В Куритибе мужчина взял в заложники 13 воспитанников детского сада
10 октября 2026 08:48

В Куритибе мужчина взял в заложники 13 воспитанников детского сада

В Бразилии подвели итоги первого тура президентских выборов
05 октября 2026 08:01

В Бразилии подвели итоги первого тура президентских выборов

В Бразилии проходят президентские выборы
04 октября 2026 13:57

В Бразилии проходят президентские выборы

На юге Бразилии произошло крупное ДТП – погибли 23 человека
20 августа 2026 09:28

На юге Бразилии произошло крупное ДТП – погибли 23 человека

В Бразилии разбился вертолет – есть погибшие
09 августа 2026 11:37

В Бразилии разбился вертолет – есть погибшие

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа
12 мая 2026 08:55

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа

Около 200 человек оказались заблокированы на горе в Рио-де-Жанейро
23 апреля 2026 06:10

Около 200 человек оказались заблокированы на горе в Рио-де-Жанейро

В Бразилии воздушный шар загорелся в полёте – погибли 8 человек
23 июня 2025 07:08

В Бразилии воздушный шар загорелся в полёте – погибли 8 человек

В Бразилии разбился частный самолёт с пассажирами на борту – есть погибшие
23 декабря 2024 07:43

В Бразилии разбился частный самолёт с пассажирами на борту – есть погибшие

6 человек погибли при столкновении двух автобусов в Бразилии
10 июля 2024 08:32

6 человек погибли при столкновении двух автобусов в Бразилии

Природный пожар в Бразилии грозит экологической катастрофой
11 июня 2024 08:19

Природный пожар в Бразилии грозит экологической катастрофой

190 тыс. бразильских школьников не смогут посещать школу из-за наводнения
30 мая 2024 07:00

190 тыс. бразильских школьников не смогут посещать школу из-за наводнения