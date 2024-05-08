Почти 100 населённых пунктов Бразилии остаются без света из-за наводнения

Растет количество жертв наводнения в Бразилии. По последним данным, это 84 человека. Свыше сотни все еще числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия затронула более чем 800 тысяч человек, многие были вынуждены покинуть свои дома. Почти 100 населенных пунктов остаются без электричества. С последствиями борются около 15 тысяч спасателей и военных. Задействована авиация.