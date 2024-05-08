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Почти 100 населённых пунктов Бразилии остаются без света из-за наводнения

08 мая 2024 06:25
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Растет количество жертв наводнения в Бразилии. По последним данным, это 84 человека. Свыше сотни все еще числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 100 населённых пунктов Бразилии остаются без света из-за наводнения-1

Стихия затронула более чем 800 тысяч человек, многие были вынуждены покинуть свои дома. Почти 100 населенных пунктов остаются без электричества. С последствиями борются около 15 тысяч спасателей и военных. Задействована авиация.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии

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