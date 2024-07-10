Прямой эфир

6 человек погибли при столкновении двух автобусов в Бразилии

10 июля 2024 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шесть человек погибли в крупном ДТП на востоке Бразилии. На оживленном шоссе произошло лобовое столкновение двух автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 человек погибли при столкновении двух автобусов в Бразилии-1

Удар был такой силы, что один из них превратился в груду обломков. Прибывшим на место спасателям пришлось доставать выживших при помощи спецтехники. Четверо человек отправлены в больницы. По словам медиков, их жизни сейчас вне опасности. Как сообщили в полиции, один из автобусов перевозил пациентов в медицинский центр для клинических исследований. Именно они стали жертвами и пострадавшими этого крупного ДТП. Во втором автобусе не было пассажиров. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

# ЧП # Новости Бразилии

Другие новости рубрики

Все новости
ФСБ РФ: на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске предотвращён теракт
10 июля 2024 08:21

ФСБ РФ: на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске предотвращён теракт

Болгария пытается взыскать 400 миллионов евро с РФ
10 июля 2024 07:41

Болгария пытается взыскать 400 миллионов евро с РФ

Испания первой вышла в финал Евро-2024, обыграв Францию
10 июля 2024 07:04

Испания первой вышла в финал Евро-2024, обыграв Францию