6 человек погибли при столкновении двух автобусов в Бразилии

Удар был такой силы, что один из них превратился в груду обломков. Прибывшим на место спасателям пришлось доставать выживших при помощи спецтехники. Четверо человек отправлены в больницы. По словам медиков, их жизни сейчас вне опасности. Как сообщили в полиции, один из автобусов перевозил пациентов в медицинский центр для клинических исследований. Именно они стали жертвами и пострадавшими этого крупного ДТП. Во втором автобусе не было пассажиров. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.