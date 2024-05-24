Более 2 млн бразильцев пострадали из-за наводнений и оползней

Растет количество погибших из-за наводнений на юге Бразилии. По последним данным, это 161 человек. В конце апреля на один из штатов обрушились рекордные осадки, которые стали причиной смертоносных наводнений и оползней почти в 500 городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.