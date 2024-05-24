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Более 2 млн бразильцев пострадали из-за наводнений и оползней

24 мая 2024 07:22
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Растет количество погибших из-за наводнений на юге Бразилии. По последним данным, это 161 человек. В конце апреля на один из штатов обрушились рекордные осадки, которые стали причиной смертоносных наводнений и оползней почти в 500 городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 млн бразильцев пострадали из-за наводнений и оползней-1

Пострадали более 2 миллионов жителей в городских и сельских районах. Из-за непогоды на неопределенный срок закрыт международный аэропорт, поэтому федеральное правительство позволило использовать авиабазу ВВС для коммерческих полетов. По оценкам специалистов, количество погибших может в ближайшие дни увеличиться, поскольку 85 человек все еще числятся пропавшими без вести, более 800 травмированы. 

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии

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