Число жертв масштабных наводнений в Бразилии растёт

На юге Бразилии ведутся спасательные работы. Количество жертв масштабных наводнений растет, в списке погибших почти 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерно столько же пропали без вести, их поиск осложняют дожди. Покинуть свои дома были вынуждены свыше полумиллиона человек. Всего стихия коснулась 2 миллионов местных жителей. Из-за критической ситуации в Бразилии перенесено два тура чемпионата по футболу, аэропорт Порту-Алегри закрыт.